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ЕС и Британия обвиняют друг друга в блокировании поставок вакцины от COVID-19

10 марта, 05:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В блокаде экспорта препаратов от коронавируса обвиняют и США

Британское Министерство иностранных дел вечером во вторник, 9 марта, вызывало представителя Европейского Союза из-за заявления главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что власти в Лондоне блокируют поставки вакцины от COVID-19 на континент.

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Об этом сообщает DW.

Ранее в рассылке о программе ЕС по закупке вакцин Мишель обвинил Великобританию и США в том, что они "устроили настоящую блокаду экспорта вакцин и компонентов к ним, которые производятся на территории этих стран".

Позже глава Евросовета уточнил, что Британия блокирует поставки косвенным путем, заметив, что "существуют различные способы создания препятствий для вывоза медикаментов".

В Великобритании в ответ заявили, что любые подобные заявления являются некорректными.

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"Британское правительство ни разу не создавало препятствий для экспорта вакцины", – заявил официальный представитель британского МИД.

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Соответствующее заявление в письменной форме глава британского МИД Доминик Рааб также отправил в Брюссель.

В то же время сам Лондон ранее критиковал Евросоюз за приостановку поставки в Австралию партии вакцины AstraZeneca, которая производится на заводе компании в Бельгии.

Напомним, в течение крупнейшей кампания вакцинации в истории в 114 странах введено уже более 304 миллионов доз вакцин от COVID-19.

Мы также писали, что компания Pfizer собирается удвоить количество производимых доз вакцины от коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Великобритания ЕС вакцина коронавирус
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