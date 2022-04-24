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ЕС откажется от поставок российского газа – австрийский министр

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24 апреля, 13:22
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Для отказа от российского газа необходимо постепенно сократить его потребление
ЕС откажется от поставок российского газа до 2027 года
ЕС откажется от поставок российского газа до 2027 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейский союз намерен отказаться от поставок газа из России до 2027 года. Австрия считает эту цель очень амбициозной.

Об этом стало известно из интервью австрийского министра по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер для Kurier.

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По ее словам, Еврокомиссия поставила цель для всех стран участниц ЕС отказаться от импорта российского газа до 2027 года.

"Это очень амбициозная цель. Она касается всех стран-членов, достичь ее получится при совместной работе", – отметила Гевесслер.

Она добавила, что для отказа от российского газа необходимо постепенно сократить его потребление, перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию, где это возможно; начать производство биогаза и возобновляемого водорода; найти других поставщиков газа.

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Германия отказалась вводить эмбарго на кровавый газ

Германия не хочет отказываться от энергоносителей из России. Об этом в очередной раз заявил канцлер ФРГ Олоф Шольц.

"Я совсем не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он никогда бы не начал эту безумную войну ", – аргументировал свою позицию канцлер.

Он также заявил, что речь идет не о зарабатывании денег, а о том, чтобы избежать экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и закрытия производств.

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Раньше мы рассказывали, может ли Россия остановит прокачку газа через Украину.

Также мы писали, какая страна заявила об отказе от всех энергоресурсов агрессора.

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