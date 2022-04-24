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ЄС відмовиться від постачання російського газу – австрійський міністр

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24 квітня, 13:22
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Для відмови від російського газу необхідно поступово скоротити його споживання
ЄС відмовиться від постачання російського газу до 2027 року
ЄС відмовиться від постачання російського газу до 2027 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський союз має намір відмовитися від постачання газу з Росії до 2027 року. Австрія вважає цю мету дуже амбітною.

Про це стало відомо з інтерв'ю австрійського міністра у справах захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій та технологій Леоноре Гевесслер в Kurier.

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За її словами, Єврокомісія поставила за мету для всіх країн учасниць ЄС відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року.

"Це дуже амбітна мета. Вона стосується всіх країн-членів, досягти її вдасться при спільній роботі", – наголосила Гевесслер.

Вона додала, що для відмови від російського газу необхідно поступово скоротити його споживання, перейти на теплові насоси та геотермальну енергію, де це можливо; розпочати виробництво біогазу та відновлюваного водню; знайти інших постачальників газу.

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Німеччина відмовилася вводити ембарго на кривавий газ

Німеччина не хоче відмовлятися від енергоносіїв із Росії. Про це вкотре заявив канцлер ФРН Олоф Шольц.

"Я зовсім не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні. Якби Путін був відкритий для економічних аргументів, він ніколи б не розпочав цю шалену війну ", – Аргументував свою позицію канцлер.

Він також заявив, що йдеться не про заробляння грошей, а про те, щоб уникнути економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць та закриття виробництв.

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Раніше ми розповідали, чи може Росія зупинить прокачування газу через Україну.

Також ми писали, яка країна заявила про відмову від усіх енергоресурсів агресора.

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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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