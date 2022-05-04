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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

ЕС откажется от российской нефти в ближайшие полгода — WSJ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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4 мая, 03:54
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Представители 27 стран ЕС должны обсудить инициативу об отказе от нефти РФ и принять решение уже на этой неделе
Евросоюз откажется от нефти РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Евросоюз откажется от нефти РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Шестой пакет санкций, который Европейский союз готовит против России, предусматривает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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В среду, 4 мая, представители 27 стран Европейского союза должны обсудить инициативу об отказе от российской нефти и принять решение уже на этой неделе. Страны-члены блока должны прекратить импорт российской сырой нефти в течение полугода.

К тому же предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта ввиду наибольшей в ЕС зависимости от российских нефтепродуктов. На такие же льготы претендуют Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов Европейского союза.

При каком условии Германия снимет санкции с РФ?

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что только вывод всех российских солдат из Украины может стать предпосылкой для снятия санкций против РФ

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"Прекращение огня может быть только первым шагом. Нам понятно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам", – сказала Бербок.

Министр добавила, что не доверяет никаким обещаниям президента РФ Владимира Путина.

"Мирный порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Как бы нам ни хотелось, нет пути назад к периоду до 24 февраля. Мы больше никогда не можем полагаться только на обещания Путина", – сказала она.

Бербок подчеркнула, что партнеры должны способствовать усилению Украины, чтобы она могла тоже решать, на каких условиях будет заключен мир.

"Ведь именно украинцы гибнут в этой войне и им грозят угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", — подытожила она.

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