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Глава МИД Германии назвала главное условие для снятия санкций с РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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1 мая, 14:59
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Мир на условиях, которые будет диктовать Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни Европе
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что только вывод всех российских солдат из Украины может стать предпосылкой для снятия санкций против РФ.

Об этом она рассказала в интервью Bild am Sonntag.

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"Прекращение огня может быть только первым шагом. Нам понятно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам", – сказала Бербок.

Министр добавила, что не доверяет никаким обещаниям президента РФ Владимира Путина.

"Мирный порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Как бы нам ни хотелось, нет пути назад к периоду до 24 февраля. Мы больше никогда не можем полагаться только на обещания Путина", – сказала она.

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Бербок подчеркнула, что партнеры должны способствовать усилению Украины, чтобы она могла тоже решать, на каких условиях будет заключен мир.

"Ведь именно украинцы гибнут в этой войне и им грозят угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", – подытожила она.

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