Українська
$ 27,85
33,78
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

ЕС отомстит России за Навального: кто попадет под санкции

22 февраля, 21:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Министры иностранных дел ЕС согласовали четыре первых фамилии из "списка Навального"

Европейский союз согласовал введение новых санкций в отношении России – в "черный список" попадут люди, причастные к преследованию и суду над оппозиционером Алексеем Навальным.

Реклама

Об этом, как сообщает Reuters, 22 февраля заявил верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Соответствующее решение было принято на встрече глав МИД стран-членов ЕС 27 стран в Брюсселе. Посредством видеоконференция во встрече также принимал участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

Инициаторами санкций стали Франция, Германия, Польша и страны Балтии. Однако данная мера будет иметь скорее символический характер, поскольку в "черный список" будут включены четыре сотрудника прокуратуры РФ – их имена станут известны позже. По словам Борреля, юридических оснований для санкций в отношении российских олигархов нет.

Видео: Сегодня

После саммита министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил перед журналистами, заявив, что решение о введении санкций было принято быстро. Других подробностей он не сообщил.

В тренде
США решили не делиться вакциной с бедными странами: что придумал Байден
Реклама

"Отношения [с Россией – ред.], безусловно, находятся на низком уровне, другого слова не подобрать", – сказал Маас.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима.

17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от властей России незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального из следственного изолятора. В РФ отказались выполнить это требование.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия санкции санкции против России Алексей Навальный Жозеп Боррель
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Швейцария может отказаться от вакцины AstraZeneca
Швейцария может отказаться от вакцины AstraZenecaЕвросоюз
Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадают
Европу накроют пыль и песок из Сахары: какие страны пострадаютЕвросоюз
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от "Северного потока – 2"Экономика
Не паспорт, а сертификат: в Евросоюзе придумали, как отмечать вакцинированных против COVID-19
Не паспорт, а сертификат: в Евросоюзе придумали, как отмечать вакцинированных против COVID-19Евросоюз
Adidas решил избавиться от проблемного бренда Reebok
Adidas решил избавиться от проблемного бренда ReebokЭкономика
Королеву красоты уволили с работы из-за
Королеву красоты уволили с работы из-за "слишком привлекательной внешности" (фото)Фаново

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять