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ЕС ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону из-за COVID-19: новые требования

3 февраля, 03:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Евросоюзе будут учитывать в том числе степень распространения разных мутаций коронавируса

Совет Европейского союза во вторник, 2 февраля, утвердил новые правила ограничений на поездки в Шенгенскую зону, введенных из-за пандемии COVID-19.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС сообщает DW.

В частности, по новым условиям, для открытия границ Евросоюза для любых поездок, в том числе туристических, третьей стране необходимо соответствовать следующим критериям:

  • число новых случаев заражения не должно превышать 25 на 100 тысяч населения за последние 14 дней;
  • количество новых случаев заражения за последние две недели должно сокращаться или оставаться стабильным по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом;
  • страна должна проводить более 300 тестов на 100 тысяч населения на протяжении семи дней;
  • число положительных результатов теста на коронавирус за последние семь дней не должно превышать 4%.

Также ЕС будет учитывать и степень распространения разных мутаций коронавируса в стране.

Совет ЕС будет обновлять список государств, для граждан которых границы Шенгена будут открытыми, исходя из перечисленных критериев.

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Отмечается, что в последний раз список пересматривался 28 января и на данный момент в нем только семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.

Следует отметить, что правила приняты в виде рекомендаций, поскольку вопросы пересечения границ находятся в компетенции каждого государства ЕС отдельно.

Напомним, совет Европейского Союза обновил рекомендации по передвижению между странами, входящими в ЕС, в результате появилась новая категория ограничений – темно-красная.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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