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ЄС посилив правила в'їзду в Шенгенську зону через COVID-19: нові вимоги

3 лютого, 03:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В Євросоюзі будуть враховувати зокрема й ступінь поширення різних мутацій коронавірусу

Рада Європейського союзу у вівторок, 2 лютого, затвердила нові правила обмежень на поїздки в Шенгенську зону, введених через пандемію COVID-19.

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Про це з посиланням на прес-службу Ради ЄС повідомляє DW.

Зокрема, за новими умовами, для відкриття кордонів Євросоюзу для будь-яких поїздок, зокрема туристичних, третій країні необхідно відповідати наступним критеріям:

  • кількість нових випадків зараження не має перевищувати 25 на 100 тисяч населення за останні 14 днів;
  • кількість нових випадків зараження за останні два тижні має бути скорочена або залишатися стабільниою порівняно з попереднім 14-денним періодом;
  • країна повинна проводити понад 300 тестів на 100 тисяч населення протягом семи днів;
  • кількість позитивних результатів тесту на коронавірус за останні сім днів не має перевищувати 4%.

Також ЄС буде враховувати і ступінь поширення різних мутацій коронавірусу в країні.

Рада ЄС буде оновлювати список держав, для громадян яких кордони Шенгену будуть відкритими, виходячи з перелічених критеріїв.

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Зазначається, що востаннє список переглядався 28 січня і наразі в ньому тільки сім країн: Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд і Китай.

Слід зазначити, що правила ухвалено у вигляді рекомендацій, оскільки питання перетину кордонів перебувають у компетенції кожної держави ЄС окремо.

Нагадаємо, рада Європейського Союзу оновила рекомендації з пересування між країнами, що входять в ЄС, в результаті з'явилася нова категорія обмежень – темно-червона.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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ЄС карантин шенген коронавірус шенгенська зона
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