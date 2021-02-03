ЄС посилив правила в'їзду в Шенгенську зону через COVID-19: нові вимоги

Рада Європейського союзу у вівторок, 2 лютого, затвердила нові правила обмежень на поїздки в Шенгенську зону, введених через пандемію COVID-19.
Про це з посиланням на прес-службу Ради ЄС повідомляє DW.
Зокрема, за новими умовами, для відкриття кордонів Євросоюзу для будь-яких поїздок, зокрема туристичних, третій країні необхідно відповідати наступним критеріям:
- кількість нових випадків зараження не має перевищувати 25 на 100 тисяч населення за останні 14 днів;
- кількість нових випадків зараження за останні два тижні має бути скорочена або залишатися стабільниою порівняно з попереднім 14-денним періодом;
- країна повинна проводити понад 300 тестів на 100 тисяч населення протягом семи днів;
- кількість позитивних результатів тесту на коронавірус за останні сім днів не має перевищувати 4%.
Також ЄС буде враховувати і ступінь поширення різних мутацій коронавірусу в країні.
Рада ЄС буде оновлювати список держав, для громадян яких кордони Шенгену будуть відкритими, виходячи з перелічених критеріїв.
Зазначається, що востаннє список переглядався 28 січня і наразі в ньому тільки сім країн: Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд і Китай.
Слід зазначити, що правила ухвалено у вигляді рекомендацій, оскільки питання перетину кордонів перебувають у компетенції кожної держави ЄС окремо.
Нагадаємо, рада Європейського Союзу оновила рекомендації з пересування між країнами, що входять в ЄС, в результаті з'явилася нова категорія обмежень – темно-червона.
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