ЕС ввел санкции против "повара Путина"

Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, который также известен, как "повар Путина".
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
Как отмечается, санкции против бизнесмена введены из-за "тесных связей, в том числе финансовых", с частной военной компанией Вагнера.
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В Брюссели отметили, что Пригожин "поддерживает деятельность "Группы Вагнера" в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны".
Санкции против Пригожина включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам с ЕС запрещено предоставлять ему средства.
Ранее сообщалось, что в США готовят санкции против "повара Путина".
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