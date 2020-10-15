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ЕС ввел санкции против "повара Путина"

15 октября, 13:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

Санкции против бизнесмена введены из-за тесных связей с частной военной компанией Вагнера

Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, который также известен, как "повар Путина".

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Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Как отмечается, санкции против бизнесмена введены из-за "тесных связей, в том числе финансовых", с частной военной компанией Вагнера.

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В Брюссели отметили, что Пригожин "поддерживает деятельность "Группы Вагнера" в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны".

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Санкции против Пригожина включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам с ЕС запрещено предоставлять ему средства.

Ранее сообщалось, что в США готовят санкции против "повара Путина".

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ЕС пригожин санкции повар Путина
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