Эстония предложила Западу лучший бан для Путина

Телефонная дипломатия с Москвой безуспешна, считает эстонская функционерка

Кая Каллас (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить российскому президенту Владимиру Путину. По ее мнению, нет смысла разговаривать с хозяином Кремля, если мир действительно хочет, чтобы он понял, что изолирован из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает EURACTIV.

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"Он чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят поговорить с ним. Но что мы из этого получаем? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров случилась Буча, случился Ирпень — никаких признаков деэскалации мы не видим", – сказала она.

Зеленский высказался о возможности переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России все меньше шансов сесть за стол переговоров с Украиной с каждым новым военным преступлением оккупантов.

"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки погибших, случаи изнасилований, с каждым новым зверством исчезает желание и возможность договариваться, как и возможность решения этого вопроса дипломатическим путем", — говорит Зеленский.

Президент Украины также выразил уверенность, что Украина выиграет войну и вернет себе все территории.

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Также Зеленский заявил, что не намерен идти на уступки, которые позволят России "сохранить лицо".

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