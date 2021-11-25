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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Это рекорд! В Испании выпал сильнейший град (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
25 ноября, 10:38
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В Испании за полчаса выпало рекордное количество града
На город Аликанте обрушился град. Фото: коллаж "Сегодня"
На город Аликанте обрушился град. Фото: коллаж "Сегодня"

На испанский город Аликанте обрушился сначала сильный ливень, а потом и мощный град.

Об этом сообщает The Wathers.

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Согласно данным метеорологов, всего за 25 минут выпало историческое количество града – 46 миллиметров.

Менее чем за час в аэропорту Аликанте-Элкс выпало 58 миллиметров дождя. Из них 47,5 миллиметров за 30 минут и еще 39,6 миллиметров за 20 минут.

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Наводнения в Европе

В этом году многие европейские страны переживали наводнение.

  • В начале сентября в испанской провинции Альканар водяные потоки затопили равнины и улицы, смыли десятки автомобилей и привели к остановке движения на дорогах.
  • В конце июля улицы столицы Великобритании больше напоминали венецианские каналы. Ушли под воду также железнодорожные станции Швейцарии.
  • Большая вода в Германии уничтожила железные дороги. Власти ФРГ признали, что в результате обрушившихся ливней в июле страна впервые столкнулась со столь масштабными разрушениями.

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