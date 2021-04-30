Українська
$ 27,75
33,64
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Это троянский конь Путина. Украинцы в США протестовали против "Северного потока – 2"

30 апреля, 21:57

Стас Кожемякин , Юрий Гула

Украинская диаспора и американцы устроили митинги под консульствами и посольством Германии в Америке и передали Ангеле Меркель свое письмо с требованиями

В США прошли протесты против строительства в Европе российского газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины.

Реклама

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Юрий Гула.

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Митинги состоялись в шести американских городах, где расположены посольства и консульства Германии. Их участники – члены украинской общины и американцы – требовали от немецкого руководства остановить строительство "трубы".

Видео: Сегодня
Реклама

Одна из крупнейших акций прошла в Вашингтоне.

"Главная цель России – разлучить ЕС. Это "троянский конь". Эти трубопроводы – чтобы разделить Европу и в будущем терроризировать европейцев", – говорит протестующий Евгений Стахов.

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Протестующие принесли плакаты и письмо к канцлеру Германии Ангеле Меркель, в котором ее призывают предпринять немедленные действия, чтобы остановить строительство до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не выведет все войска из Украины и не освободит оппозиционера Алексея Навального.

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"
Реклама

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Документ участники акции смогли передать послу Германии, который пообещал доставить его до канцлера.

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

Напомним, что на этой неделе российское судно "Академик Черский" начало укладку "Северного потока – 2" в водах Дании. Теперь его строят два судна одновременно – баржа "Фортуна" работы не останавливала.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Это безумие". Во Франции министр обругал украинскую курятинуЭкономика
Пугающий индийский штамм COVID-19 распространяется по миру – в Швейцарии первый случай
Пугающий индийский штамм COVID-19 распространяется по миру – в Швейцарии первый случайЕвросоюз
Шпион, выйди вон! Какие страны и за что выдворили российских дипломатов (обновлено)
Шпион, выйди вон! Какие страны и за что выдворили российских дипломатов (обновлено)Россия
Еврокомиссия будет судиться с AstraZeneca: чем возмущены страны (обновлено)
Еврокомиссия будет судиться с AstraZeneca: чем возмущены страны (обновлено)Евросоюз
Отвод войск – это дымовая завеса: Швеция обвинила Россию в эскалации обстановки
Отвод войск – это дымовая завеса: Швеция обвинила Россию в эскалации обстановкиВласть
Крах экономики и продовольственный дефицит – чем грозит России отключение от SWIFT
Крах экономики и продовольственный дефицит – чем грозит России отключение от SWIFTРоссия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять