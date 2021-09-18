"Это удар в спину" – Франция отзывает своих послов из США и Австралии

Это решение было принято из-за договоренности США, Австралии и Великобритании в рамках оборонного альянса AUKUS

Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция отзывает своих послов в США и Австралии. Коллаж: "Сегодня"

Франция заявила, что отзывает своих послов в США и Австралии после того, как Канберра отказалась от соглашения с Францией по разработке подводных лодок на 40 млрд долларов.

Об этом сообщает BBC.

"Отмена программы ударных подводных лодок, которая связывает Австралию и Францию ​​с 2016 года, и объявление о новом партнерстве с Соединенными Штатами, направленном на начало исследований возможного будущего сотрудничества по атомным подводным лодкам, демонстрируют неприемлемое поведение между союзниками и партнерами, чьи последствия непосредственно влияют на наше видение наших альянсов, наших партнерств и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы", – заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

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Отмечается, что в МИД страны сообщили, что "исключительное решение" было принято из-за договоренности США, Австралии и Великобритании в рамках оборонного альянса AUKUS.

Rupture du "contrat du siècle" : "C'est vraiment un coup dans le dos. On avait construit avec l'Australie une relation de confiance, cette confiance est trahie", déclare Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères



Suivez le direct https://t.co/cEwi3c61QMpic.twitter.com/QiNxZcBmSR — franceinfo (@franceinfo) September 16, 2021

"Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения, это доверие подорвано", — добавил Жан-Ив Ле Дриан.

В среду президент США Джо Байден, премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон, объявляя об альянсе, сообщили, что эти договоренности "широко рассматриваются, как попытка противодействовать влиянию Китая в Южно-Китайском море". В свою очередь, Франция была проинформирована об альянсе только за несколько часов до его публичного объявления.

МИД вызвал "на ковер" послов Франции и Германии из-за Меркель и Макрона

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Ранее мы сообщали, что после того, как канцлер Германии и президент Франции пытались склонить Евросоюз к возобновлению саммитов с президентом России, в Министерство иностранных дел Украины вызвали послов этих стран.

"Такая инициатива идет вразрез санкционной политике ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей", – отметили дипломаты.

Немецкий и французский послы настаивают на том, что идею с саммитом озвучили только для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России на заседании Евросовета 24 июня. К тому же, в конечном итоге данную инициативу лидеры стран-членов ЕС не поддержали.

"Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменным друзьями Украины, продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства", – отметили в МИД.

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