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"Це удар в спину" – Франція відкликає своїх послів із США та Австралії

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
18 вересня, 17:07
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Це рішення було прийнято через домовленість США, Австралії та Великобританії в рамках оборонного альянсу AUKUS
Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція відкликає своїх послів в США і Австралії. Колаж: "Сьогодні"
Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція відкликає своїх послів в США і Австралії. Колаж: "Сьогодні"

Франція заявила, що відкликає своїх послів в США і Австралії після того, як Канберра відмовилася від угоди з Францією по розробці підводних човнів на 40 млрд доларів.

Про це повідомляє BBC.

"Скасування програми ударних підводних човнів, яка пов’язує Австралію і Францію з 2016 року, і оголошення про нове партнерство зі Сполученими Штатами, спрямоване на початок досліджень можливого майбутнього співробітництва щодо атомних підводних човнів, демонструють неприйнятну поведінку між союзниками і партнерами. Наслідки цього безпосередньо впливають на наше бачення наших альянсів, наших партнерств і важливості Індо-Тихоокеанського регіону для Європи", – заявив французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан.

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Зазначається, що в МЗС країни повідомили, що "виняткове рішення" було прийнято через домовленість США, Австралії та Великобританії в рамках оборонного альянсу AUKUS.

"Це дійсно удар в спину. Ми встановили з Австралією довірчі відносини, це довіра підірвана", – додав Жан-Ів Ле Дріан.

У середу президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Великобританії та Австралії Борис Джонсон і Скотт Моррісон, оголошуючи про альянс, повідомили, що ці домовленості "широко розглядаються, як спроба протидіяти впливу Китаю в Південно-Китайському морі". У свою чергу, Франція була проінформована про альянс тільки за кілька годин до його публічного оголошення.

МЗС викликав "на килим" послів Франції та Німеччини через Меркель і Макрона

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Раніше ми повідомляли, що після того, як канцлер Німеччини і президент Франції намагалися схилити Євросоюз до відновлення самітів з президентом Росії, в Міністерство закордонних справ України викликали послів цих країн.

"Така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України, не заохочує Москву до виконання Мінських домовленостей", – зазначили дипломати.

Німецький і французький посли наполягають на тому, що ідею з самітом озвучили тільки для обговорення в контексті розгляду стратегії ЄС стосовно Росії на засіданні Євроради 24 червня. До того ж, в кінцевому підсумку дану ініціативу лідери країн-членів ЄС не підтримали. До того ж, врешті решт цю ініціативу лідери країн-членів ЄС не підтримали.

"Посли підтвердили, що Німеччина і Франція є незмінним друзями України, продовжують докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави", – зазначили в МЗС.

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