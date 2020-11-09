Европа закручивает карантинные "гайки": люди протестуют (видео)

Чрезвычайное положение, запрет общественных мероприятий и комендантский час – Европа усиливает карантин.

Латвия минимум на месяц ввела спецрежим. Нарушителям грозит штраф – до 10 тысяч евро.

минимум на месяц ввела спецрежим. Нарушителям грозит штраф – до 10 тысяч евро. Литва сообщает о рекордном суточном приросте количества больных – почти две тысячи.

сообщает о рекордном суточном приросте количества больных – почти две тысячи. С сегодняшнего дня строгий комендантский час начал действовать в Румынии. Выходить из дома разрешено с 11 часов утра до 5 часов вечера – за лекарствами или продуктами. В другое время полиция потребует справку с места работы и подтверждение от руководства.

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А вот в Хорватии против карантина выступают столичные жители. В центре Загреба около тысячи человек требовали отозвать ограничения и отменить масочный режим. Протестовали и в немецком Лейпциге. Организаторам грозит ответственность за нарушение карантина.

"Это какой-то ужас! Сколько можно заставлять нас носить маски? Я работаю с клиентами, и это только мешает. Нет никакой пандемии, люди боятся того, чего не существует", – говорит Йосип, житель Загреба.

Тем временем в мире число больных COVID-19 превысило 49 миллионов. Наибольшее количество смертей зафиксировано в США и Бразилии.

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