В мире число больных COVID-19 превысило 49 млн

Наибольшее количество смертей зафиксировано в США и Бразилии

По состоянию на утро субботы, 7 ноября, коронавирусом в мире заразились уже более 49,3 млн человек.

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, всего в мире на COVID-19 инфицировано 49 345 390 человек, из них выздоровели 32 493 000. Количество умерших возросло до 1 243 135.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 739 545), Индия (8 462 080), Бразилия (5 631 181), Россия (5 631 181), а также Франция (5 631 181), Испания (1 328 832), Аргентина (1 228 814), Великобритания (1 149 791) и Колумбия (1 127 733).

Так, наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировали в США (236 099), Бразилии (162 015), Индии (125 562) и Мексике (94 323).

В свою очередь Украина на 20 месте (464 311) по количеству заболевших.

Ранее мы сообщали, что из-за высоких темпов распространения коронавируса европейские страны одна за другой вводят жесткие карантинные ограничения. Жителей просят уменьшить контакты и по возможности оставаться дома.

В Украине за последние сутки обнаружили 10 746 новых случаев инфицирования коронавирусом, и это новый рекорд.

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