Европарламент определился со статусом кандидата в ЕС для Украины

Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Европейский союз. Евродепутаты приняли соответствующую резолюцию. За проголосовали 529 чиновников, против – 45, воздержались – 14. Об этом сообщил депутат ЕП Владимир Бильчик в Twitter.

Президент Европарламента Роберта Метсол отметила, что это продемонстрирует лидерство, решимость и видение в контексте войны России против Украины.

