Европарламент определился со статусом кандидата в ЕС для Украины

Окончательное решение после Европарламента примет Совет Европы

Европарламент принял резолюцию подавляющим количеством голосов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Европейский союз. Евродепутаты приняли соответствующую резолюцию. За проголосовали 529 чиновников, против – 45, воздержались – 14. Об этом сообщил депутат ЕП Владимир Бильчик в Twitter.

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"Европарламент подавляющим большинством голосов принимает резолюцию о кандидатском статусе Украины, Молдовы и Грузии: итоги голосования говорят сами за себя. Четкий сигнал поддержки статуса кандидата для Украины и Молдовы в преддверии сегодняшнего заседания ЕС", – написал он.

Президент Европарламента Роберта Метсол отметила, что это продемонстрирует лидерство, решимость и видение в контексте войны России против Украины.

"Однозначная и сильная позиция Европарламента. Сегодня Еврокомиссия должна предоставить статус кандидата Украине и Молдове и тот же путь для Грузии. ЕС остается надежным партнером и заслуживающим доверия геополитическим игроком", – отметила она.

Unequivocal & strong position by @Europarl_EN:

Today #EUCO should grant candidate status to & and same path for .



This will show leadership, resolve & vision in context of Russia's war against #Ukraine.



remains a reliable partner & credible geopolitical actor. — Roberta Metsola (@EP_President) June 23, 2022

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поприветствовал решение и сообщил, что дальше одобрить должен Европейский Совет.

"Европарламент поддержал решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС и принял соответствующую резолюцию. Далее справа за Европейским Советом",- написал он в своем Telegram-канале.

Вступление Украины в ЕС

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Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, днем ранее ряд глав европейских стран высказался за интеграцию с Украиной. 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Важный вопрос на пути евроинтеграции решится на саммите ЕС, который состоится 23-24 июня в Брюсселе. Там же будет проходить голосование за предоставление Украине статуса кандидата в Европейский Союз.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский поговорил с Орбаном и потребовал от ЕС 7-го пакета санкций против России. Также мы писали, что премьер Люксембурга дал Зеленскому два четких обещания.