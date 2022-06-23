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Европарламент определился со статусом кандидата в ЕС для Украины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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23 июня, 13:13
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Окончательное решение после Европарламента примет Совет Европы
Европарламент принял резолюцию подавляющим количеством голосов.
Европарламент принял резолюцию подавляющим количеством голосов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Европейский союз. Евродепутаты приняли соответствующую резолюцию. За проголосовали 529 чиновников, против – 45, воздержались – 14. Об этом сообщил депутат ЕП Владимир Бильчик в Twitter.

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"Европарламент подавляющим большинством голосов принимает резолюцию о кандидатском статусе Украины, Молдовы и Грузии: итоги голосования говорят сами за себя. Четкий сигнал поддержки статуса кандидата для Украины и Молдовы в преддверии сегодняшнего заседания ЕС", – написал он.

Президент Европарламента Роберта Метсол отметила, что это продемонстрирует лидерство, решимость и видение в контексте войны России против Украины.

"Однозначная и сильная позиция Европарламента. Сегодня Еврокомиссия должна предоставить статус кандидата Украине и Молдове и тот же путь для Грузии. ЕС остается надежным партнером и заслуживающим доверия геополитическим игроком", – отметила она.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поприветствовал решение и сообщил, что дальше одобрить должен Европейский Совет.

"Европарламент поддержал решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС и принял соответствующую резолюцию. Далее справа за Европейским Советом",- написал он в своем Telegram-канале.

Вступление Украины в ЕС

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Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, днем ранее ряд глав европейских стран высказался за интеграцию с Украиной. 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Важный вопрос на пути евроинтеграции решится на саммите ЕС, который состоится 23-24 июня в Брюсселе. Там же будет проходить голосование за предоставление Украине статуса кандидата в Европейский Союз.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский поговорил с Орбаном и потребовал от ЕС 7-го пакета санкций против России. Также мы писали, что премьер Люксембурга дал Зеленскому два четких обещания.

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ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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