Європарламент визначився із статусом кандидата в ЄС для України

Європарламент підтримав надання Україні та Молдові статусу кандидатів до Європейського союзу. Євродепутати прийняли відповідну резолюцію . За проголосували 529 чиновників, проти – 45, утрималися – 14. Про це повідомив депутат ЄП Володимир Більчик у Twitter .

Президент Європарламенту Роберта Метсол зазначила, що це продемонструє лідерство, рішучість та бачення у контексті війни Росії проти України.

Unequivocal & strong position by @Europarl_EN :

Today #EUCO should grant candidate status to & and same path for .



Це буде show leadership, resolve & vision in context of Russia's war against #Ukraine .



remains a reliable partner & credible geopolitical actor.