Європарламент визначився із статусом кандидата в ЄС для України

Остаточне рішення після Європарламенту ухвалить Рада Європи

Європарламент ухвалив резолюцію переважною кількістю голосів / Фото: Колаж: Сьогодні

Європарламент підтримав надання Україні та Молдові статусу кандидатів до Європейського союзу. Євродепутати прийняли відповідну резолюцію . За проголосували 529 чиновників, проти – 45, утрималися – 14. Про це повідомив депутат ЄП Володимир Більчик у Twitter .

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"Європарламент переважною більшістю голосів ухвалює резолюцію про кандидатський статус України, Молдови та Грузії: підсумки голосування говорять самі за себе. Чіткий сигнал підтримки статусу кандидата для України та Молдови напередодні сьогоднішнього засідання ЄС", – написав він.

Президент Європарламенту Роберта Метсол зазначила, що це продемонструє лідерство, рішучість та бачення у контексті війни Росії проти України.

"Однозначна і сильна позиція Європарламенту. Сьогодні Єврокомісія повинна надати статус кандидата Україні та Молдові і той же шлях для Грузії. ЄС залишається надійним партнером і геополітичним гравцем, який заслуговує на довіру", – зазначила вона.

Unequivocal & strong position by @Europarl_EN :

Today #EUCO should grant candidate status to & and same path for .



Це буде show leadership, resolve & vision in context of Russia's war against #Ukraine .



remains a reliable partner & credible geopolitical actor. - Roberta Metsola (@EP_President) June 23, 2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак привітав рішення і повідомив, що далі схвалити має Європейська Рада.

"Європарламент підтримав рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС і ухвалив відповідну резолюцію. Далі праворуч за Європейською Радою", – написав він у своєму Telegram-каналі .

Вступ України до ЄС

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Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, днем раніше низка глав європейських країн висловилася за інтеграцію з Україною. 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС .

Важливе питання на шляху євроінтеграції вирішиться на саміті ЄС, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі. Там же відбуватиметься голосування за надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв Зеленський поговорив з Орбаном і зажадав від ЄС 7-го пакету санкцій проти Росії. Також ми писали , що прем'єр Люксембурга дав Зеленському дві чіткі обіцянки