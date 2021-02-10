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Евросоюз может отменить санкции против сына Януковича – СМИ

10 февраля, 14:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украина должна доказать, что соратники беглого президента должны оставаться в черном списке

Европейский Союз может убрать из черного списка ряд бывших украинских чиновников, включая сына беглого президента Виктора Януковича, если украинские власти не предоставит материалы, подтверждающие необходимость санкций.

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Об этом заявляет журналист Рикард Йозвяк.

"ЕС может отменить санкции против сына Януковича Александра и, возможно, нескольких других, таких как бывший и.о. премьера Сергей Арбузов, Александр Клименко и Дмитрий Табачник. ЕС вынужден предпринимать такие шаги из-за непредоставления Киевом доказательств для сохранения их в списке", – написал он 10 февраля в Twitter.

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Напомним, что после бегства Януковича и ряда приближенных к нему чиновников из Украины в 2014 году ЕС ввел против них санкции, заморозив их активы и запретив им въезжать в страны содружества. С тех пор санкции ежегодно продлевались, не стал исключением и 2020 год. Но срок их действия истекает 6 марта. На данный момент в черном списке остаются 10 чиновников.

Мы также писали, что в январе следователи ГБР по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора сообщили Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене.

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ЕС Виктор Янукович санкции Сергей Арбузов дмитрий табачник Александр Клименко

Источник: Сегодня

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