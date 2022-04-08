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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Евросоюз поможет Украине доказать военные преступления РФ в Гааге

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8 апреля, 22:41
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Российские военные продолжают обстреливать железнодорожные узлы, станции, жилые кварталы и места эвакуации людей
Российская армия совершает военные преступления / Коллаж "Сегодня"
Российская армия совершает военные преступления / Коллаж "Сегодня"

Представители Евросоюза шокированы действиями российских военных в Украине и пообещали помочь предоставить доказательства военных преступлений Международному уголовному суду.

Об этом сообщил представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

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"Мы будем вам помогать, вашему генеральному прокурору, предоставить доказательства Международному уголовному суду. Наша задача – помочь вам, ведь вы сражаетесь и за нас", - уточнил Жозеп Боррель.

Также представитель Европейского Союза сообщил, что делегация ЕС вернется в Киев.

Обстрел Краматорска

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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
Слава Україні!

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