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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Заявку Украины на вступление в Евросоюз могут подать уже летом

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8 апреля, 17:48
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/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинскую заявку на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС уже летом, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Об этом сообщает Reuters.

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