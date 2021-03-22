Українська
$ 27,72
32,95
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Евросоюз создал фонд мира на 5 млрд евро: на что пойдут деньги

22 марта, 15:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Новый финансовый инструмент охватит все внешние действия ЕС "с военными или оборонными последствиями"

Совет Европейского Союза принял решение создать Европейский фонд мира, который должен повысить способность ЕС предотвращать конфликты в иностранных государствах, сохранять мир и поддерживать международную стабильность.

Реклама

Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Евросоюза.

ЕФМ должен стать новым финансовым инструментом ЕС, который охватит все его внешние действия "с военными или оборонными последствиями".

Фонд имеет внебюджетный характер – он будет финансироваться за счет взносов стран-членов ЕС. Предполагается, что его бюджет на 2021-2017 года составить 5 млрд евро. Деньги пойдут на все военные операции, которые не финансируются из общего бюджета Евросоюза.

В частности, средства из фонда смогут тратить на:

  • финансирование миротворческих операций;
  • обучение вооруженных сил стран-партнеров;
  • поставки военного и оборонного оборудования;
  • строительство инфраструктуры;
  • помощь по запросу третьих стран, региональных либо международных организаций.
Реклама

"Меры по оказанию помощи будут включены в четкую и последовательную политическую стратегию и будут сопровождаться тщательной оценкой рисков и надежными гарантиями", – говорится в заявлении.

В тренде
Пропаганда в Беларуси пробила дно: на ТВ показали оппозиционеров рядом с крысами (видео)

Европейский фонд мир заменит созданный в 2004 году механизм Athena и Африканский фонд мира.

"Теперь ЕС сможет внести свой вклад в финансирование военных операций по поддержанию мира и мер помощи для наших партнеров в любой точке мира", – заявили в Совете ЕС.

Напомним, в октябре прошлого года украинский Кабинет министров одобрил проекты трех соглашений с Европейской комиссией, которые предусматривают получение почти 2 млрд грн для развития реформ, борьбы с изменениями климата, а также помощи пострадавшим от войны и оккупации.

А в декабре Евросоюз предоставил Украине второй транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЕС миротворцы миротворческий контингент Европейский фонд мира
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?
Страны массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список)
Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список)Евросоюз
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почему
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почемуЕвросоюз
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакциной
Скандал вокруг AstraZeneca: в Норвегии подтвердили связь между тромбозом и вакцинойЕвросоюз
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБ
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБЕвросоюз
AstraZeneca и тромбоз: ученые выяснили связь и как избежать смертей
AstraZeneca и тромбоз: ученые выяснили связь и как избежать смертейЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять