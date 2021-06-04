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Евросоюз в ОБСЕ прямо назвал Россию стороной конфликта на Донбассе

4 июня, 01:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

ЕС заявил, что отвергает нарратив России, в котором она изображает себя посредником в якобы "внутриукраинском конфликте"

Евросоюз отверг российский нарратив о "внутриукраинском конфликт" на Донбассе, в котором Россия изображает себя посредником и призвал РФ как сторону конфликта взять на себя ответственность.

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Об этом говорилось в заявлении ЕС, сделанном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 3 июня, передает "Укринформ".

"Мы продолжаем отвергать нарратив России, в котором она изображает себя посредником во "внутриукраинском конфликте", препятствуя тем самым содержательным дискуссиям в ТКГ и в нормандской формате", – говорится в заявлении.

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В Евросоюзе подчеркнули, что Минский протокол "однозначно определяет, что Трехсторонняя контактная группа состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ".

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"Попытки России узаконить так называемые "народные республики" на востоке Украины не конструктивны. Мы призываем Россию как сторону конфликта взять на себя ответственность за свои действия и добросовестно участвовать в дискуссиях по выполнению Минских договоренностей", – говорится в заявлении .

Кроме того ЕС призва Россию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования на Донбассе, которые она поддерживает для полного выполнения Минских договоренностей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию заявил, что Cоветники по внешней политике глав Германии и Франции не смогли прямо ответить на вопрос, является ли Россия стороной конфликта на Донбассе, который им задал российский переговорщик во время последних "нормандских переговоров".

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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