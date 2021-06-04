Євросоюз у ОБСЄ прямо назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі

ЄС заявив, що відкидає наратив Росії, в якому вона зображає себе посередником у нібито "внутрішньоукраїнському конфлікті"

Євросоюз відкинув російський наратив про "внутрішньоукраїнський конфлікт" на Донбасі, в якому Росія зображає себе посередником і закликав РФ як сторону конфлікту взяти на себе відповідальність.

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Про це йшлося в заяві ЄС, зробленій на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 3 червня, передає "Укрінформ".

"Ми продовжуємо відкидати наратив Росії, в якому вона зображає себе посередником у "внутрішньоукраїнському конфлікті", перешкоджаючи тим самим змістовним дискусіям у ТКГ і в нормандської форматі", – йдеться в заяві.

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В Євросоюзі підкреслили, що Мінський протокол "однозначно визначає, що Тристороння контактна група складається з представників України, Росії та ОБСЄ".

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"Спроби Росії узаконити так звані "народні республіки" на сході України не конструктивні. Ми закликаємо Росію як сторону конфлікту взяти на себе відповідальність за свої дії і сумлінно брати участь в дискусіях щодо виконання Мінських домовленостей", – йдеться в заяві.

Крім того ЄС закликав Росію використати свій великий вплив на збройні формування на Донбасі, які вона підтримує, для повного виконання Мінських домовленостей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню заявив, що радники з питань зовнішньої політики глав Німеччини і Франції не змогли прямо відповісти на запитання, чи є Росія стороною конфлікту на Донбасі, яке їм поставив російський представник під час останніх "нормандських переговорів".

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