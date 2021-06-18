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Франция против вступления Украины в НАТО: у Макрона дали объяснение

18 июня 2021 13:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава французского МИД не видит условий для присоединения Украины к Альянсу, но считает необходимым продолжает санкционное давление на Россию

Большинство украинцев поддерживают присоединение Украины к Североатлантическому альянсу на правах полноправного члена, но глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пока что не видит такой возможности.

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Об этом он сказал на телеканале BFM 18 июня.

"Нет, потому что на данный момент для этого еще нет условий", – заявил Ле Дриан.

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В то же время французский министр напомнил о необходимости продолжать "постоянное давление" на Россию из-за ее агрессивных действий против Украины и не согласился со словами ведущего о неэффективности международных санкций.

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Несмотря на это, глава МИД Франции выступает за продолжение и поддержания диалога с Москвой.

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"Россия – это Европа, и она никуда не денется", – добавил Ле Дриан.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО предоставить нашей стране План действий по членству в Альянсе в 2022 году.

Разговоры о вступлении Украины в НАТО вспыхнули с новой силой – особенно после большого саммита в Брюсселе, который прошел 14 июня. Мы разобрались, когда же наша страна получит членство и что этому может помешать.

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