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Франція проти вступу України до НАТО: у Макрона дали пояснення

18 червня 2021 13:41

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Голова французького МЗС не бачить умов для приєднання України до Альянсу, але вважає за необхідне продовжувати санкційний тиск на Росію

Більшість українців підтримують приєднання України до Північноатлантичного альянсу на правах повноправного члена, але голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан поки що не бачить такої можливості.

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Про це він сказав на телеканалі BFM 18 червня.

"Ні, тому що наразі для цього ще немає умов", – заявив Ле Дріан.

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Водночас французький міністр нагадав про необхідність продовжувати "постійний тиск" на Росію через її агресивні дії проти України і не погодився зі словами ведучого про неефективність міжнародних санкцій.

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Незважаючи на це, голова МЗС Франції виступає за продовження і підтримки діалогу з Москвою.

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"Росія – це Європа, і вона нікуди не дінеться", – додав Ле Дріан.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав НАТО надати нашій країні План дій щодо членства в Альянсі 2022 року.

Розмови про вступ України до НАТО спалахнули з новою силою – особливо після великого саміту в Брюсселі, який пройшов 14 червня. Ми розібралися, коли ж наша країна отримає членство і що цьому може перешкодити.

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