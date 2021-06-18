Франція проти вступу України до НАТО: у Макрона дали пояснення

Більшість українців підтримують приєднання України до Північноатлантичного альянсу на правах повноправного члена, але голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан поки що не бачить такої можливості.
Про це він сказав на телеканалі BFM 18 червня.
"Ні, тому що наразі для цього ще немає умов", – заявив Ле Дріан.
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Водночас французький міністр нагадав про необхідність продовжувати "постійний тиск" на Росію через її агресивні дії проти України і не погодився зі словами ведучого про неефективність міжнародних санкцій.
Незважаючи на це, голова МЗС Франції виступає за продовження і підтримки діалогу з Москвою.
"Росія – це Європа, і вона нікуди не дінеться", – додав Ле Дріан.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав НАТО надати нашій країні План дій щодо членства в Альянсі 2022 року.
Розмови про вступ України до НАТО спалахнули з новою силою – особливо після великого саміту в Брюсселі, який пройшов 14 червня. Ми розібралися, коли ж наша країна отримає членство і що цьому може перешкодити.