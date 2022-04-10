Францию ждет второй тур выборов президента – данные экзитпола

Макрон побеждает, но разрыв не так велик

Фото Reuters

На выборах президента Франции действующий глава государства Эммануэль Макрон и его главная конкурентка, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрали приблизительно 28 и 23% соответственно, свидетельствуют результаты экзитпола.

На третьем месте с результатом 19% идет лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, пишет бельгийское издание rts.ch.

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Четвертое и пятое места делят ультраправый Эрик Земмур и кандидат от "Республиканцев" Валери Пекресс – обоим опрос дает по 8%.

Если данные опросов верны, то Францию ждет второй тур президентских выборов.

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Если эти данные подтвердятся, это существенно ухудшит шансы Макрона на победу. Напомним, предварительный опрос прогнозировал ему во втором туре победу над Ле Пен с показателем 53% против 47%. Впрочем, согласно этому опросу, в первом туре Макрон должен был получить 28%, а Ле Пен – 23%.