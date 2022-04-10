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На Францію чекає другий тур виборів президента – дані екзитполу

Павло Заяць Павло Заяць
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10 квітня, 21:36
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Макрон перемагає, але розрив не такий великий
Фото Reuters
Фото Reuters

На виборах президента Франції чинний глава держави Еммануель Макрон та його головна конкурентка, лідер партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен набрали приблизно 28 та 23% відповідно, свідчать результати екзитполу.

На третьому місці з результатом 19% йде лідер вкрай лівої партії "Франція, що не підкорилася" Жан-Люк Меланшон, пише бельгійське видання rts.ch.

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Четверте та п'яте місця ділять ультраправий Ерік Земмур та кандидат від "Республіканців" Валері Пекресс – обом опитування дає по 8%.

Якщо дані опитувань вірні, то на Францію чекає другий тур президентських виборів.

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Якщо ці дані підтвердяться, це значно погіршить шанси Макрона на перемогу. Нагадаємо, попереднє опитування прогнозувало йому у другому турі перемогу над Ле Пен із показником 53% проти 47%. Втім, згідно з цим опитуванням, у першому турі Макрон мав отримати 28%, а Ле Пен – 23%.

Макрона розкритикували через спроби домовитися з Путіним

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький жорстко розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за невдалі спроби вмовити Володимира Путіна зупинити війну з Україною.

"Президенте Макроне, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви досягли? Ви зупинили якісь дії, які мали місце?" – спитав Моравецький.

Глава уряду Польщі зазначив, що зі злочинцями не домовляються – із ним борються.

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"Ніхто не вів переговорів із Гітлером. Ви б домовлялися з Гітлером, зі Сталіним, із Полом Потом?" – наголосив Моравецький.

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