"Ніхто не вів переговорів із Гітлером": прем'єр Польщі розкритикував Макрона за часті дзвінки Путіну

Зі злочинцями необхідно боротися, а не домовлятися

Матеуш Моравецький розкритикував Еммануеля Макрона за дзвінки Путіну. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький жорстко розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за спроби вмовити Володимира Путіна зупинити війну з Україною Про це повідомляє RMF 24.

Зазначається, що Моравецький різко висловився під час звернення до лідерів країн Євросоюзу у понеділок, 4 квітня.

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"Президенте Макроне, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви досягли? Ви зупинили якісь дії, які мали місце?" – спитав Моравецький.

Глава уряду Польщі зазначив, що зі злочинцями не домовляються – із ним борються.

"Ніхто не вів переговорів із Гітлером. Ви б домовлялися з Гітлером, зі Сталіним, із Полом Потом?" – наголосив Моравецький.

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Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макрон дзвонив Путіну вісім разів. Останній такий дзвінок відбувся 29 березня.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про необхідність створення міжнародної комісії щодо розслідування жорстоких злочинів російських окупантів у Бучі Київської області.

Також ми інформували, що Польща відкрита для розміщення на своїй території ядерної зброї США якщо Вашингтон виступить з відповідною пропозицією.