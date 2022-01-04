90% ядерної зброї на всій Землі: Китай висунув вимогу до США та РФ

Китай переживає, що обидві країни продовжують нарощувати ядерний потенціал

Китай закликав припинити та зупинити випуск ядерної зброї / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія та США мають скоротити свої ядерні арсенали. Про це заявив директор департаменту контролю за озброєннями МЗС Китаю Фу Цун, пише Інтерфакс .

"США і Росія, як і раніше, мають 90% ядерних боєголовок на Землі, і вони повинні скоротити свій ядерний арсенал необоротним чином і з прийняттям юридичних зобов'язань", – заявив він.

Також він спростував заяви Вашингтона, що Китай нарощує свій ядерний потенціал.

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"Ствердження США про те, що Китай значно збільшує свій ядерний потенціал, не відповідають дійсності. Китай завжди дотримувався політики незастосування зброї першим, і ми підтримуємо ядерний арсенал на мінімальному рівні, необхідному для забезпечення нашої національної безпеки", – сказав Фу Цун.

Що відбувається

3 січня 2022 року країни, які мають ядерну зброю, заявили про те, що не буде гонки озброєнь та ядерної війни.

У цей же час Іран продовжує нарощувати збагачення урану та наближатися до створення ядерної зброї. Але це не найстрашніше. Дві держави у світі – США та Росія ділять сфери впливу. Це стосується і "перегонів озброєння", і нарощування ядерного потенціалу. У їхній конфлікт ув'язані багато країн, зокрема й Україна, чиї територіальні води відкривають шлях до наступу.

Загроза США

Найбільшими проблемами, з якими США зіштовхнуться у 2022 році , будуть не COVID-19 або інфляція, а Росія та Іран.

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У той же час Іран продовжує нарощувати збагачення урану і наближатися до створення ядерної зброї.

2010 року Іран на знак доброї волі заявив про те, що зупиняє розвиток ядерної програми у відповідь на пропозиції "нейтральних країн".