Китай переживает о том, что обе страны продолжают наращивать ядерный потенциал

Китай призвал прекратить и остановить выпуск ядерного оружия / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия и США должны сократить свои ядерные арсеналы. Об том заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун, пишет Интерфакс.

"США и Россия по-прежнему обладают 90% ядерных боеголовок на Земле, и они должны сократить свой ядерный арсенал необратимым образом и с принятием юридических обязательств", – заявил он.

Также он опроверг заявления Вашингтона о том, что Китай наращивает свой ядерный потенциал.

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"Утверждения США о том, что Китай значительно увеличивает свой ядерный потенциал, не соответствуют действительности. Китай всегда придерживался политики неприменения оружия первым, и мы поддерживаем ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения нашей национальной безопасности", – сказал Фу Цун.

Что происходит

3 января 2022 года страны, обладающие ядерным оружием, заявили о том, что не будет гонки вооружений и ядерной войны.

В данный момент Иран продолжает наращивать обогащение урана и приближаться к созданию ядерного оружия. Но это не самое страшное. Два государства в мире – США и Россия делят сферы влияния. Это касается и "гонки вооружения", и наращивания ядерного потенциала. В их конфликт ввязаны многие страны, в том числе и Украина, чьи территориальные воды открывают путь к наступлению.

Угроза для США

Самыми большими проблемами, с которыми США столкнутся в 2022 году, будут не COVID-19 или инфляция, а Россия и Иран.

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В это же время, Иран продолжает наращивать обогащение урана и приближаться к созданию ядерного оружия.

В 2010 году Иран в знак доброй воли заявил о том, что приостанавливает развитие ядерной программы в ответ на предложения "нейтральных стран".