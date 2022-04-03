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Польща може розмістити в себе ядерну зброю США – Качинський назвав умову

Павло Заяць Павло Заяць
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3 квітня, 11:28
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Впливовий польський політик заявив про необхідність нових заходів для стримування Росії
Ярослав Качинський заявив, що Польща відкрита для розміщення ядерної зброї США
Ярослав Качинський заявив, що Польща відкрита для розміщення ядерної зброї США / Фото: Колаж: Сьогодні

Польща відкрита для розміщення на своїй території ядерної зброї США, якщо Вашингтон виступить з відповідною пропозицією.

Про це заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський, якого цитує DW.

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"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", – заявив польський політик.

За словами Качинського, наразі таке питання не стоїть, "проте це може скоро змінитися".

Він додав, що ініціатива має виходити від американців.

Генсек ООН попередив про можливу ядерну війну

Генсек ООН Антоніу Гутерріш не виключає можливості ядерної війни. Відповідну заяву він зробив, коментуючи агресію РФ проти України.

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"Переважна більшість втрат серед цивільного населення та переважна більшість знищеної цивільної інфраструктури були завдані російськими збройними силами у війні з Україною, що може призвести до ескалації та глобального конфлікту", – зазначив Гутерріш і назвав Росію агресором.

Раніше він називав застосування ядерної зброї "немислимим". Наразі перспектива ядерного конфлікту знаходиться, на думку генсека ООН, "у межах можливого".

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