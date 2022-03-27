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Готується до ядерної війни: Грозєв висунув нову версію зникнення Шойгу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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27 березня, 12:50
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З середини березня міністр оборони Росії не з'являвся на публіці, він лише засвітився 24 березня на засіданні Ради безпеки РФ, що викликало багато сумнівів
Грозєв припустив, що Шойгу перебуває у бункері. Фото: колаж "Сьогодні"
Грозєв припустив, що Шойгу перебуває у бункері. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв припустив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу може ховатися разом з генералом Валерієм Герасимовим у спеціальному бункері під Уфою через загрозу ядерної війни.

Про це він розповів у інтерв'ю "Продовження слідує".

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"Є безневинне пояснення. Те, що він з перших днів війни перебуває у бункері або в цьому штабі, який не можна знищити під час ракетного удару, наприклад, після ракетного удару. Це логічно, це не дуже дивно, і те, що ми бачимо, це постійний переліт авіації Кремля, включаючи такі літаки, які раніше ми бачили на борту Шойгу до Уфи і назад, це кілька разів на день було і взагалі ці літаки стали літати в Уфу тільки з першого дня війни, ну там з другого чи третього. Так що моя оцінка, що швидше за все, з 2 березня приблизно, коли почастішали ці літакові рейси, може він із того моменту перебуває там у бункері", – сказав Грозєв.

Він також зазначив, що є й інші бункери, більш елітні та комфортабельні, ніж ті, що для Генштабу, Шойгу та Герасимова можуть ховати там.

Крім того, Грозєв нагадав, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков натякав, що третя світова війна цілком можлива і Росія може застосувати ядерну зброю.

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Як часто Шойгу з'являвся у ЗМІ до 11 березня

До цього події за особистою участю Шойгу відбувалися раз на кілька днів.

  • 8 березня пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу поговорив з міністром оборони Туреччини.
  • 4 березня на сайті повідомлялося про розмову міністра з генсеком ООН.
  • 1 березня агентства публікували заяву Шойгу про те, що російська армія продовжить війну в Україні.
  • 27 лютого він був присутній на зустрічі з Путіним.
  • 24 лютого пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу доручив створити "безпечні коридори для українських військових, які склали зброю".

Але пропав не лише Шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю голови Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова.

Пізніше Шойгу засвітився на засіданні Радбезу РФ, але в Мережі засумнівалися у достовірності. Крім того, у Міноборони Росії з'явився наказ про те, що необхідно забезпечити у медійному просторі видимість присутності глави відомства Сергія Шойгу.

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Також нагадаємо, що радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що у Шойгу стався інфаркт через Путіна.

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