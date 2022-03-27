Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Готовится к ядерной войне: Грозев выдвинул новую версию исчезновения Шойгу

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 марта, 12:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С середины марта министр обороны России не появлялся на публике, он лишь засветился 24 марта на заседании Совбеза РФ, что вызвало много сомнений
Грозев предположил, что Шойгу находится в бункере. Фото: коллаж "Сегодня"
Грозев предположил, что Шойгу находится в бункере. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев предположил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу может прятаться вместе с генералом Валерием Герасимовым в специальном бункере под Уфой из-за угрозы ядерной войны.

Об этом он рассказал в интервью "Продолжения следует".

Реклама

"Есть невинное объяснение. То, что он с первых дней войны находится в бункере или в этом штабе, который нельзя уничтожить при ракетном ударе, например, после ракетного удара. Это логично, это не очень странно, и то, что мы видим, это постоянный перелет авиации Кремля, включая такие самолеты, которые раньше мы видели на борту Шойгу до Уфы и назад, это несколько раз в день было. И вообще эти самолеты стали летать в Уфу только с первого дня войны, ну там со второго или третьего. Так что моя оценка, что скорее всего, с 2 марта примерно, когда участились эти самолетные рейсы, может он с того момента находится там в бункере", – сказал Грозев.

Он также отметил, что есть и другие бункеры, более элитные и комфортабельные, чем те, что для Генштаба, Шойгу и Герасимова могут прятать там.

Кроме того, Грозев напомнил, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков давал намек, что третья мировая война вполне возможна и Россия может применить ядерное оружие.

Реклама

Как часто Шойгу появлялся в СМИ до 11 марта

До этого события с личным участием Шойгу проходили раз в несколько дней.

  • 8 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поговорил с министром обороны Турции.
  • 4 марта на сайте сообщалось о разговоре министра с генсеком ООН.
  • 1 марта агентства публиковали заявление Шойгу о том, что российская армия продолжит войну в Украине.
  • 27 февраля он присутствовал на встрече с Путиным.
  • 24 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поручил создать "безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие".

Но пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Позже Шойгу засветился на заседании Совбеза РФ, но в Сети засомневались в достоверности. Кроме того, в Минобороны России появился приказ о том, что необходимо обеспечить в медийном пространстве видимость присутствия главы ведомства Сергея Шойгу.

Реклама

Также напомним, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что у Шойгу случился инфаркт из-за Путина.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на10:00 27 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16600
2
Самолеты Самолеты
121
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артиллерия Артиллерия
294
7
Средства ПВО Средства ПВО
52
8
РСЗО РСЗО
93
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1144
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Александр Подольский – сержант службы гражданской защиты ГСЧС, пожарный. Решительно бросился в огонь, пытаясь потушить пожар в частных домах, прилегающих к рынку "Барабашово", обстрелянного оккупантами. Спасая жизнь харьковчан, погиб сам - от осколков нового обстрела россиян.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Старший лейтенант Дозирчий Дмитрий. Совершил подвиг уже в первый день войны, 24 февраля, вблизи городка Олешки Херсонской области. Рискуя жизнью, повел побратимов в отчаянную атаку и прорвал оборону противника на мосту, обеспечив выход колонн 59-й ОМБР из окружения. За личное мужество удостоен звания Герой Украины.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять