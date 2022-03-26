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В Шойге случился инфаркт из-за Путина — Геращенко

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26 марта, 00:30
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С середины марта министр обороны России не появляется на публике
По словам Геращенко, Путин обвинил Шойгу в провале войны на территории Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
По словам Геращенко, Путин обвинил Шойгу в провале войны на территории Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

У министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу — инфаркт. Именно поэтому последнее время он не появляется на публике.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Инфаркт у Шойгу произошел после жесткой предъявы со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину. Сейчас он проходит реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко", — сообщил Геращенко.

В России приказали чаще показывать Шойгу публике

В Минобороны России появился приказ, что необходимо обеспечить в медийном пространстве видимость присутствия главы ведомства Сергея Шойгу. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Отсутствие Шойгу "негативно влияет на имидж и авторитетность минобороны РФ…", поэтому генерал-майор Конашенков будет теперь контролировать высосанные из пальца фейки не только о стокилометровых передвижениях российских войск вглубь Украины, но и личной причастности к ним министра обороны России. Об этом говорится в приказе заместителя Шойгу", — сообщил Геращенко.

В приказе говорится о необходимости "во всех официальных источниках Министерства обороны Российской Федерации ежедневно публиковать фото и текстовые материалы, из которых будет следовать, что Шойгу возглавляет и участвует в военных мероприятиях". Также должно освещаться участие Шойгу в руководстве войной в Украине.

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