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У Шойгу стався інфаркт через Путіна — Геращенко

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26 березня, 00:30
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З середини березня міністр оборони Росії не з'являється на публіці
За словами Геращенка, Путін звинуватив Шойгу в провалі війни на території України/Фото: колаж: "Сьогодні"
За словами Геращенка, Путін звинуватив Шойгу в провалі війни на території України/Фото: колаж: "Сьогодні"

У міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу — інфаркт. Саме тому останній час він не з'являється на публіці.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

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"Інфаркт у Шойгу стався після жорсткої пред'яви з боку Путіна за повний провал вторгнення в Україну. Зараз він проходить реабілітацію в Головному військовому клінічному госпіталі імені М. Н. Бурденко", — повідомив Геращенко.

У Росії наказали частіше показувати Шойгу публіці

У Міноборони Росії з'явився наказ, що необхідно забезпечити в медійному просторі видимість присутності голови відомства Сергія Шойгу. Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко.

"Відсутність Шойгу "негативно впливає на імідж і авторитетність міноборони РФ…", тому генерал-майор Конашенков тепер контролюватиме висмоктані з пальця фейки не тільки про стокілометрові пересування російських військ углиб України, а й особисту причетність до них міністра оборони Росії. Про це йдеться. у наказі заступника Шойгу", – повідомив Геращенко.

У наказі йдеться про необхідність "на всіх офіційних джерелах Міністерства оборони Російської Федерації щодня публікувати фото та текстові матеріали, з яких слідуватиме, що Шойгу очолює та бере участь у військових заходах". Також має висвітлюватись участь Шойгу у керівництві війною в Україні.

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