У Шойгу стався інфаркт через Путіна — Геращенко

У міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу — інфаркт. Саме тому останній час він не з'являється на публіці.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
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"Інфаркт у Шойгу стався після жорсткої пред'яви з боку Путіна за повний провал вторгнення в Україну. Зараз він проходить реабілітацію в Головному військовому клінічному госпіталі імені М. Н. Бурденко", — повідомив Геращенко.
У Росії наказали частіше показувати Шойгу публіці
У Міноборони Росії з'явився наказ, що необхідно забезпечити в медійному просторі видимість присутності голови відомства Сергія Шойгу. Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко.
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"Відсутність Шойгу "негативно впливає на імідж і авторитетність міноборони РФ…", тому генерал-майор Конашенков тепер контролюватиме висмоктані з пальця фейки не тільки про стокілометрові пересування російських військ углиб України, а й особисту причетність до них міністра оборони Росії. Про це йдеться. у наказі заступника Шойгу", – повідомив Геращенко.
У наказі йдеться про необхідність "на всіх офіційних джерелах Міністерства оборони Російської Федерації щодня публікувати фото та текстові матеріали, з яких слідуватиме, що Шойгу очолює та бере участь у військових заходах". Також має висвітлюватись участь Шойгу у керівництві війною в Україні.