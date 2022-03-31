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Російські літаки з ядерною зброєю порушили повітряний простір Швеції – ЗМІ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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31 березня, 12:51
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Росія свідомо порушила повітряний простір Швеції, щоб залякати Стокгольм
Група літаків злетіла з російської авіабази в Калінінграді
Група літаків злетіла з російської авіабази в Калінінграді / Фото: Колаж: Сьогодні

Два російські штурмовики Су-24 у супроводі двох винищувачів Су-27 вторглися у повітряний простір Швеції. Літаки були оснащені ядерною зброєю. Про це повідомляє Sky News.

У зв'язку з війною, яку Росія розв'язала на території України, шведські ВПС були приведені у підвищену готовність та помітили, що пілоти прямують у небо над Готландом.

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Начальник ВПС Карл-Йохан Едстром заявив, що порушення повітряного простору могло бути навмисним.

"Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо для країни, яка перебуває у стані війни. Ми проаналізували інцидент, і зрозуміло, що я не можу виключити неправильну навігацію, але все вказує на те, що вони навмисно порушили кордони Швеції", – сказав він.

Порушення шведської території тривало близько хвилини.

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Швеція розгорнула два винищувачі JAS 39 Gripen, які зробили знімки російських літаків, й підтвердили, що вони оснащені ядерною зброєю.

Країни закрили небо для Росії

Світ продовжує закривати небо для Росії. Відповідне рішення було ухвалено вже 36 країнами. До країн, що закрили небо, нещодавно приєдналися Албанія, Велика Британія, Ісландія, Канада, Норвегія, Молдова, Північна Македонія. Цікаво, що навіть Швейцарія вирішила не тримати нейтралітет та закрила повітряний простір для Росії.

Обмеження стосуються літаків у російській власності, літаків з російською реєстрацією, літаків під контролем Росії, приватних літаків російських олігархів.

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Крім того, більшість країн Європейського Союзу розглядають варіант закриття морських портів РФ.

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Дані на 09:00 31 березня
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Літаки 135
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Танки 614
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