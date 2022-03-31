Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Российские самолеты с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции – СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 марта, 12:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россия сознательно нарушила воздушное пространство Швеции, чтобы запугать Стокгольм
Группа самолетов взлетела с российской авиабазы ​​в Калининграде
Группа самолетов взлетела с российской авиабазы ​​в Калининграде / Фото: Коллаж: Сегодня

Два российских штурмовика Су-24 в сопровождении двух истребителей Су-27 вторглись в воздушное пространство Швеции. Самолеты были оснащены ядерным оружием. Об этом передает Sky News.

В связи с войной, которую Россия развязала на территории Украины, шведские ВВС были приведены в повышенную готовность и заметили, что пилоты направляются в небо над Готландом.

Реклама

Начальник ВВС Карл-Йохан Эдстром заявил, что нарушение воздушного пространства должно было быть преднамеренным.

"Мы оцениваем это как сознательное действие. Это очень серьезно, особенно для страны, находящейся в состоянии войны. Мы проанализировали инцидент, и ясно, что я не могу исключить неправильную навигацию, но все указывает на то, что они намеренно нарушили границы Швеции", – сказал он.

Нарушение шведской территории продолжалось около минуты.

Реклама

Швеция развернула два истребителя JAS 39 Gripen, которые сделали снимки российских самолетов, подтвердившие, что они оснащены ядерным оружием.

Страны закрыли небо для России

Мир продолжает закрывать небо для России. Соответствующее решение было принято уже 36 странами. К странам, закрывшим небо, недавно присоединились Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Норвегия, Молдова, Северная Македония. Интересно, что даже Швейцария решила не держать нейтралитет и закрыла воздушное пространство для России

Ограничения касаются: самолетов в российской собственности, самолетов с российской регистрацией, самолетов под контролем России, частных самолетов русских олигархов.

Реклама

Кроме того, большинство стран Европейского Союза рассматривают вариант закрытие морских портов для РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 31 марта
1
Личный состав 17500
Личный состав
2
Самолеты 135
Самолеты
3
Вертолеты 131
Вертолеты
4
Танки 614
Танки
5
ББМ 1735
ББМ
6
Артиллерия 311
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 96
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 75
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 83
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1201
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Капитан Корпан Александр – лучший летчик ударной авиации ВСУ по итогам 2021 года. Во время выполнения боевого вылета, ценой собственной жизни спас пилотов дежурного звена и отвел свой горящий самолет от жилых домов над г. Староконстантинов (Хмельницкая обл.). Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пес Патрон - сапер команды пиротехников ГСЧС Черниговской области. Этому милому джек-рассел-терьеру два года. Благодаря идеальному нюху он помогает спасателям ежедневно разминировать десятки боезарядов. За это заботливые пиротехники заказали четвероногому коллеге собачий бронежилет. Обожают его и называют своим талисманом.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять