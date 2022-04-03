Польша может разместить у себя ядерное оружие США – Качиньский назвал условие

Влиятельный польский политик заявил о необходимости новых мер для сдерживания России

Ярослав Качиньский заявил, что Польша открыта для размещения ядерного оружия США / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша открыта для размещения на своей территории ядерного оружия США, если Вашингтон выступит с соответствующим предложением.

Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, которого цитирует DW.

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"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", – заявил польский политик.

По словам Качиньского, в настоящее время такой вопрос не стоит, "однако это может скоро измениться".

Он добавил, что инициатива должна исходить от американцев.

Генсек ООН предупредил о возможной ядерной войне

Генсек ООН Антониу Гутерриш не исключает возможности ядерной войны. Соответствующее заявление он сделал, комментируя агрессию РФ против Украины.

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"Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения и подавляющее большинство уничтоженной гражданской инфраструктуры были нанесены российскими вооруженными силами в войне с Украиной, что может привести к эскалации и глобальному конфликту", – отметил Гутерриш и назвал Россию агрессором.

Ранее он называл применение ядерного оружия "немыслимым". Теперь перспектива ядерного конфликта находится, по мнению генсека ООН, "в пределах возможного".