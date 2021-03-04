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Германия продлила, но смягчила локдаун из-за COVID-19

4 марта, 04:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Немцы смогут раз в неделю бесплатно тестироваться на коронавирус

Правительство Германии в среду заявило о продлении локдаунв из-за коронавируса в стране до 28 марта.

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Об этом сообщает DW со ссылкой на совместное решение канцлер ФРГ Ангела Меркель и руководителей 16 федеральных земель.

В то же время федеральные и земельные власти договорились с 8 марта снять некоторые ограничения: откроются книжные и цветочные магазины, косметические салоны, автошколы и пилотные училища.

Также решили смягчить ограничения на личные контакты: разрешат встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет.

При этом непродуктовые магазины, гостиницы, рестораны и прочие заведения остаются закрытыми. Их могут открыть в случае снижения уровня распространения COVID-19 до 50 новых случаев на 100 тысяч человек за неделю.

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Со следующей недели все граждане Германии смогут раз в неделю бесплатно сдавать экспресс-тест на коронавирус.

Отмечается, что принятые решения носят рекомендательный характер – власти федеральных земель могут сами послаблять или ужесточать карантинные ограничения в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в регионе.

Напомним, несмотря на начало вакцинации в Европе, страны продолжают продлевать и вводят новые ограничительные меры, призванные сдержать распространение коронавируса. В частности об ужесточении докдауна 1 марта заявили Финляндия и Эстония.

Мы также сообщали, что правительство Словакии заявило об ужесточении со среды, 3 марта, противоэпидемических мер в связи с коронавирусом и введении ограничений на передвижение граждан.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия карантин Ангела Меркель коронавирус локдаун
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