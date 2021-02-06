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"Гибридное оружие Путина": Литва не намерена использовать российскую вакцину "Спутник V"

6 февраля, 20:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Литовский премьер напомнила, что "Спутник V" не зарегистрирован ни в одной стране ЕС

Литва не намерена вакцинировать своих граждан российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и считает ее "гибридным оружием" президента РФ Владимира Путина.

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Об этом заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, передает Delfi.

Премьер также подчеркнула, что российская вакцина до сих пор не зарегистрирована ни в одной стране ЕС.

"Нет, не планируем, поскольку эта вакцина не зарегистрирована ни в одной стране Евросоюза. Европейское агентство лекарственных средств ее не оценивало", – заявила Шимоните журналистам.

На вопрос, будет ли Литва закупать вакцину, если ее зарегистрируют в ЕС, она ответила, что не может руководствоваться предположениями.

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"Европейское агентство лекарственных средств решает, какую вакцину зарегистрировать... "Спутник" – не та вакцина, которую мы включим в наш портфель для вакцинации", – сказала она.

Кроме того, ранее в Twitter Шимоните отметила, что в вакцине "Спутник V" нет ничего хорошего для человечества.

"Они говорят, что Sputnik V – это хорошо, но Путин не хочет использовать его как лекарство для россиян – он предлагает его миру как еще одно гибридное оружие для "разделяй и властвуй". Тут нет ничего ни нового, ни хорошего для человечества", – написала премьер.

Тем временем российские информационные агентства пытаются убедить испаноязычные страны в том, что российская вакцина от коронавируса Sputnik V работает лучше, чем ее американские конкуренты Pfizer и Moderna.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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