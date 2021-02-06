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"Гібридна зброя Путіна": Литва не має наміру використовувати російську вакцину "Супутник V"

6 лютого, 20:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Литовський прем'єр нагадала, що "Супутник V" не зареєстрований в жодній країні ЄС

Литва не має наміру вакцинувати своїх громадян російською вакциною від коронавірусу "Супутник V" і вважає її "гібридною зброєю" президента РФ Володимира Путіна.

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Про це заявила литовський прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте, передає Delfi.

Прем'єр також підкреслила, що російська вакцина досі не зареєстрована в жодній країні ЄС.

"Ні, не плануємо, оскільки ця вакцина не зареєстрована в жодній країні Євросоюзу. Європейське агентство лікарських засобів її не оцінює", – заявила Шимоніте журналістам.

На запитання, чи закуповуватиме Литва вакцину, якщо її зареєструють у ЄС, вона відповіла, що не може керуватися припущеннями.

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"Європейське агентство лікарських засобів вирішує, яку вакцину зареєструвати..."Супутник" – не та вакцина, яку ми внесемо в наш портфель для вакцинації", – сказала вона.

Крім того, раніше у Twitter Шимоніте зазначила, що у вакцині "Супутник V" немає нічого хорошого для людства.

"Вони кажуть, що Sputnik V – це добре, але Путін не хоче використовувати його як ліки для росіян – він пропонує його світу як ще одну гібридну зброю для "розділяй і володарюй". Тут немає нічого ні нового, ні хорошого для людства", – написала прем'єр.

Тим часом російські інформаційні агентства намагаються переконати іспаномовні країни в тому, що російська вакцина від коронавірусу Sputnik V працює краще, ніж її американські конкуренти Pfizer і Moderna.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Росія Литва вакцина коронавірус
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