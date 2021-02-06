"Гібридна зброя Путіна": Литва не має наміру використовувати російську вакцину "Супутник V"

Литва не має наміру вакцинувати своїх громадян російською вакциною від коронавірусу "Супутник V" і вважає її "гібридною зброєю" президента РФ Володимира Путіна.
Про це заявила литовський прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте, передає Delfi.
Прем'єр також підкреслила, що російська вакцина досі не зареєстрована в жодній країні ЄС.
"Ні, не плануємо, оскільки ця вакцина не зареєстрована в жодній країні Євросоюзу. Європейське агентство лікарських засобів її не оцінює", – заявила Шимоніте журналістам.
На запитання, чи закуповуватиме Литва вакцину, якщо її зареєструють у ЄС, вона відповіла, що не може керуватися припущеннями.
"Європейське агентство лікарських засобів вирішує, яку вакцину зареєструвати..."Супутник" – не та вакцина, яку ми внесемо в наш портфель для вакцинації", – сказала вона.
Крім того, раніше у Twitter Шимоніте зазначила, що у вакцині "Супутник V" немає нічого хорошого для людства.
"Вони кажуть, що Sputnik V – це добре, але Путін не хоче використовувати його як ліки для росіян – він пропонує його світу як ще одну гібридну зброю для "розділяй і володарюй". Тут немає нічого ні нового, ні хорошого для людства", – написала прем'єр.
Тим часом російські інформаційні агентства намагаються переконати іспаномовні країни в тому, що російська вакцина від коронавірусу Sputnik V працює краще, ніж її американські конкуренти Pfizer і Moderna.
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