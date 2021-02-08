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Глава Еврокомиссии просит ЕС поделиться вакциной с Украиной

8 февраля, 13:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Просьба Урсулы фон дер Ляйен не касается лекарств в рамках программы COVAX

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам-членам Европейского союза с просьбой пожертвовать часть вакцин от коронавируса Украине.

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Об этом она заявила на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", который открылся 8 февраля в Киеве

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"Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету. ЕС – самый большой донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в придачу COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине", – сказала фон дер Ляен.

Напомним, как ранее сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в ближайшие дни в Украину поступят 117 тысяч доз вакцины по международной программе COVAX – ею будут прививать медиков. Позже начнутся поставки 2,2 млн доз препарата от AstraZeneca.

Мы также писали, что правительство подписало с фармкомпаниями AstraZeneca и Novavax контракты на поставку 12 миллионов доз вакцин от коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ЕС вакцинация вакцина коронавирус еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен COVID-19 COVAX
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