Глава Евросовета сделал обнадеживающий анонс для Украины перед саммитом ЕС

Мишель заявил, что сегодня будет принят геополитический выбор

Шарль Мишель (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что сегодня, 23 июня, лидеры стран Европейского Союза официально предоставят статус кандидата на вступление Украине и Молдове.

Об этом Мишель сказал перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

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По его словам, сегодня решающий момент для Европейского Союза, ведь это геополитический выбор, который должен сделать ЕС.

"Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также выразим четкую европейскую перспективу Украине, Грузии и Молдове", – сказал глава Европейского совета.

Вступление Украины в ЕС

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, днем ранее некоторые главы европейских стран высказались за интеграцию с Украиной. 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

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Важный вопрос на пути евроинтеграции решится на саммите ЕС, который состоится 23-24 июня в Брюсселе. Там же будет проходить голосование за предоставление Украине статуса кандидата в Европейский Союз.

Страны Европейского Союза намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление 23-24 июня, сообщает Вloomberg. На встрече послов ЕС 20 июня никто не возражал против этого шага.