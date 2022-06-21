ЕС поддержит статус кандидата для Украины — Bloomberg

На встрече послов ЕС никто не возражал против этого шага

Саммит лидеров стран Евросоюза должен пройти 23-24 июня/Фото: Офис президента Украины, коллаж: "Сегодня"

Страны Европейского Союза намерены предоставить Украине статус кандидата на поступление 23-24 июня. На встрече послов ЕС 20 июня никто не возражал против этого шага.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Саммит лидеров стран Евросоюза должен пройти 23-24 июня. Как ожидается, во время него и будет объявлено о важном для Украины решении.

После получения статуса кандидата на вступление в ЕС Украина должна выполнить ряд условий для соответствия всем требованиям вступления в ЕС:

законодательно закрепить процедуру назначения судей в Верховный суд,

усилить борьбу с коррупцией,

принять законы по борьбе с отмыванием денег и олигархией,

исключить ангажированность СМИ, приведя свое законодательство в этой сфере с европейскими нормами,

завершить правовые реформы по правам национальных меньшинств.

Кроме того, блок также намерен поддержать мнение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидату Молдове, а также Грузии, если она сначала выполнит определенные дополнительные условия.

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Еврокомиссия поддержала статус кандидата в члены ЕС для Украины

Украине официально рекомендовали предоставить статус кандидата на членство в ЕС. Такое решение приняла Еврокомиссия 17 июня в Брюсселе.

Еврокомиссия приняла решение с оговорками, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС содержит условия, которые Киев должен будет выполнить. Эти условия относятся к сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС означает, что Украине придется провести ряд реформ для соответствия критериям, а затем получить одобрение от всех 27 стран блока.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, какой путь придется пройти Украине после "зеленого света" от Еврокомиссии. Также мы писали, что замглавы ЕК назвала сроки для вступления Украины в Евросоюз.