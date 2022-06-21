Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

ЕС поддержит статус кандидата для Украины — Bloomberg

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 июня, 02:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На встрече послов ЕС никто не возражал против этого шага
Саммит лидеров стран Евросоюза должен пройти 23-24 июня/Фото: Офис президента Украины, коллаж: "Сегодня"
Саммит лидеров стран Евросоюза должен пройти 23-24 июня/Фото: Офис президента Украины, коллаж: "Сегодня"

Страны Европейского Союза намерены предоставить Украине статус кандидата на поступление 23-24 июня. На встрече послов ЕС 20 июня никто не возражал против этого шага.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама

Подробности

Саммит лидеров стран Евросоюза должен пройти 23-24 июня. Как ожидается, во время него и будет объявлено о важном для Украины решении.

После получения статуса кандидата на вступление в ЕС Украина должна выполнить ряд условий для соответствия всем требованиям вступления в ЕС:

  • законодательно закрепить процедуру назначения судей в Верховный суд,
  • усилить борьбу с коррупцией,
  • принять законы по борьбе с отмыванием денег и олигархией,
  • исключить ангажированность СМИ, приведя свое законодательство в этой сфере с европейскими нормами,
  • завершить правовые реформы по правам национальных меньшинств.

Кроме того, блок также намерен поддержать мнение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидату Молдове, а также Грузии, если она сначала выполнит определенные дополнительные условия.

Реклама

Еврокомиссия поддержала статус кандидата в члены ЕС для Украины

Украине официально рекомендовали предоставить статус кандидата на членство в ЕС. Такое решение приняла Еврокомиссия 17 июня в Брюсселе.

Еврокомиссия приняла решение с оговорками, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС содержит условия, которые Киев должен будет выполнить. Эти условия относятся к сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС означает, что Украине придется провести ряд реформ для соответствия критериям, а затем получить одобрение от всех 27 стран блока.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, какой путь придется пройти Украине после "зеленого света" от Еврокомиссии. Также мы писали, что замглавы ЕК назвала сроки для вступления Украины в Евросоюз.

    Реклама на segodnya.ua Реклама
    Рекомендации segodnya.ua

    Далее по теме

    Все новости
    Мир
    Показать еще
    Реклама на segodnya.ua Реклама
    Говорит президент Украины
    Больше заявлений Зеленского
    ВСУ: главное
    Подробнее
    🙏 Keep Calm
    Хроника обстрелов
    Подробностси
    🏠 Квартирный вопрос
    Новости недвижимости
    В поиске трудоустройства
    Найти работу!
    🚘 Актуалка для владельцев авто
    Что еще нового?
    Помощь во время войны
    Больше новостей
    "Разом нас багато"
    Нас не подолати
    ⚽ Фан-сектор
    Болей за футбол!
    Be in Techno Trends
    Следить за новостями
    ⭐ Срачи прилетели
    Больше скандалов
    🔮 Предсказания & Гороскопы
    Что еще говорят звезды?
    Все новости
    Последние новости
    Показать еще
    ПОТЕРИ РОССИИ
    Данные на 09:00 20 июня
    1
    Личный состав 33800
    Личный состав
    2
    Танки 1477
    Танки
    3
    ББМ 3588
    ББМ
    4
    Артиллерия 749
    Артиллерия
    5
    Средства ПВО 98
    Средства ПВО
    6
    РСЗО 238
    РСЗО
    7
    Самолеты 216
    Самолеты
    8
    Вертолеты 181
    Вертолеты
    9
    БПЛА 601
    БПЛА
    10
    Корабли/катера 14
    Корабли/катера
    11
    Транспорт 2527
    Транспорт
    Подробнее
    Показать еще
    Герої не вмирають!

    Решительный активист-разведчик... Роман Ратушный - боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр". Освобождал Тростянец, боролся с оккупантами на Изюмском направлении. Погиб, выполняя боевое задание в разведдозоре. На сайте президента создана петиция о присвоении Ратушному звания Героя Украины (посмертно).

    История героя
    Непокоренные
    Два Александра – командир экипажа и летчик-штурман вертолета. Это только двое из команды героических пилотов ВСУ, участвовавших в "адских рейдах" в Мариуполь, чтобы помочь украинским защитникам "Азовстали" и эвакуировать раненых…
    Подробности уникальной операции
    Хроника агрессии
    Все новости на сегодня
    статистика
    Курс криптовалюты сегодня

    Валюта

    Цена, usd

    Bitcoin (BTC)

    20571.67

    Bitcoin Cash (BCH)

    118.8

    Binance Coin (BNB)

    216.6

    Dogecoin (DOGE)

    0.06

    Ethereum Classic (ETC)

    16.25

    Litecoin (LTC)

    52.82

    Погода
    Прогноз на сегодня
    Узнать
    ЗАПРАВКИ
    Топливо сегодня
    95+
    95
    ДТ
    ГАЗ
    50,50
    50,00
    55,00
    41,90
    51,99
    50,99
    56,99
    41,97
    52,00
    51,00
    57,00
    42,00
    -
    48,90
    56,00
    37,00
    -
    -
    57,99
    42,63
    -
    -
    -
    42,99
    -
    51,00
    57,00
    41,97
    -
    50,99
    57,99
    43,04
    -
    50,00
    55,00
    41,95
    Читать в мае
    ТОП-5 книг о политиках
    Биографии сильных мира сего
    Узнать
    Наша экономика
    5 главных цифр
    1
    Потребительская инфляция Потребительская инфляция
    18%
    2
    Учетная ставка Учетная ставка
    25%
    3
    Официальный курс евро Официальный курс евро
    30,69 грн
    4
    Официальный курс доллара Официальный курс доллара
    29,25 грн
    5
    Международные резервы Международные резервы
    $25,1 млрд
    Прогноз
    Твой полезный Telegram
    SaveUa

    SaveUa

    Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

     Убежище для украинцев

    Убежище для украинцев

    Для нуждающихся в убежище переселенцев

     Нам по дороге

    Нам по дороге

    Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

     Жгут 2.0.

    Жгут 2.0.

    Как оказывать первую медицинскую помощь

     Готов ко всему

    Готов ко всему

    Практические советы по выживанию и обороне

     Убежища Киева

    Убежища Киева

    Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

     Будь в безопасности! Эвакуация

    Будь в безопасности! Эвакуация

    Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
    Чат-бот Разговорник U-гайд
    Они нас поддержали
    легенды спорта

    УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

    ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

    ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

    ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

    КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

    1 /2
    Валюта
    Курс гривни сегодня

    Валюта

    Цена (грн)

    Доллар США ($)

    29.25

    Евро (€)

    30.8

    "Ми з України"
    Наш плейлист

    PROBASS ∆ HARDI

    "Доброго вечора"

    PROBASS ∆ HARDI

    Макс Барских

    "Буде весна"

    Макс Барских

    Александр Пономарев

    "Україна переможе"

    Александр Пономарев

    Антитела

    "Топити за своє"

    Антитела

    ТНМК и Kozak System

    "Мамо"

    ТНМК и Kozak System
    Петь вместе!

    НацЭфир

    Фронт

    Главные темы

    Погода

    Гороскоп
    Мир
    google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
    Перейти к закладкам Закладки
    Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
    Мы в социальных сетях

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять