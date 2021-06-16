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Голоса в голове приказали съесть мать: испанскому каннибалу вынесли приговор

16 июня 2021 16:13

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

28-летний людоед задушил родительницу после ссоры, а потом две недели питался ее телом сам и кормил останками свою собаку

Альберто Санчес Гомес раскаялся в убийстве матери, но присяжные остались неумолимы. Фото: коллаж "Сегодня"

Альберто Санчес Гомес раскаялся в убийстве матери, но присяжные остались неумолимы. Фото: коллаж "Сегодня"

Испанский суд приговорил мужчину почти к 15,5 годам лишения свободы за убийство и поедание останков своей матери два года назад.

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Об этом сообщает Daily Mail.

28-летнего Альберто Санчеса Гомеса арестовали в феврале 2019 года после того, как вокруг дома его матери на востоке Мадрида обнаружили обнаружили части тела женщины. Некоторые из них были упакованы в пластиковые контейнеры.

Оказалось, что полицию вызвал приятель Марии Соледад Гомес, обеспокоившись тем, что она давно не отвечала на его звонки. Оказалось, что именно ей и принадлежали части тела.

Прибывшей к его дому полиции Альберто Гомес заявил, что после ссоры с матерью он ее задушил, после чего расчленил и две недели ел части ее тела сам и кормил ими собаку.

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Подсудимый раскаялся и заявил, что во время убийства и каннибализма испытывал "психический припадок" – якобы убить мать ему приказали "голоса соседей, знакомых и знаменитостей" в голове. Кроме того, мужчина утверждает, что не помнит, как резал и ел части тела женщины.

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Однако на суд присяжных его доводы не повлияли. Они приговорили его к 15 годам тюрьмы за убийства и еще пяти месяцам за осквернение трупа.

Кроме того, ему придется выплатить своему брату 60 тысяч евро в качестве компенсации.

Напомним, что по 15 лет получили также отец и сын, которых признали виновными в убийстве и поедании останков мужчины в Харькове.

О чем еще говорят в Украине и мире 16 июня, смотрите в видеосюжете:

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