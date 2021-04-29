Отстранение Гончаренко от выступлений в ПАСЕ: Украина заявила об опасности (обновлено)

Ранее глава российской делегации Петр Толстой пожаловался на резкие высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина со стороны нардепа

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы глубоко разочарована решением об отстранении ее члена, народного депутата Алексея Гончаренко на три месяца от выступлений в ПАСЕ из-за доноса российского делегата и видит в этом опасность для свободы слова.

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Об этом говорится в ее заявлении, в том числе опубликованном в Facebook.

Особенно в Украине удивлены тем фактом, что решение принято на основе поста депутата в соцсетях.

"Мы считаем причину такого решения по меньшей мере – дискуссионной, а последствия такого беспрецедентного решения – опасными, с точки зрения свободы высказываний и свободы слова в ПАСЕ, особенно, учитывая тот факт, что соответствующее решение касается высказываний делегата в соцсетях, а не во время его публичного выступления в Ассамблее", – говорится в заявлении.

Украинская делегация также призвала Парламентскую ассамблею бороться с двойными стандартами и не оставаться в стороне от всех случаев нарушений уставных обязательств государств-членов, а также регламентных процедур.

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27 апреля стало известно, что представителя Украины Алексея Гончаренко отстранили от выступлений в ПАСЕ на три месяца.

"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии", – написал в Telegram политик.

Нардеп также добавил, что рассмотрение жалобы от президента организации Хендрика Дамса из-за украинского флага и вопроса канцлеру Германии Ангеле Меркель перенесли на июнь.

О чем идет речь?

28 января глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой пожаловался на резкие высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина со стороны народного депутата Алексея Гончаренко.

"Считаю недопустимыми оскорблять страну и оскорблять президента России Владимира Путина... Это в силах председательствующего – не допускать такого", – заявил он.

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Кроме того, 20 апреля Гончаренко задал вопрос Меркель, считает ли она российского лидера убийцей. А во время своего выступления украинский политик показал простреленный флаг с Донбасса.

"Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями", – заявил тогда Гончаренко.

Видео: Telegram/Гончаренко