Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

"Ищите меня в пабе": Грета Тунберг пообещала на 18-летие рассказать правду о кураторах

4 января, 01:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Оказывается, экоактивистка умеет шутить

Эко-активистка Грета Тунберг 3 января отпраздновала 18-летие. В этот день она разместила в соцсети пост, в котором написала, что "наконец свободна" и собирается в паб, где "раскроет темные секреты заговора", касающегося ее деятельности.

Реклама

Об этом свидетельствует запись на ее странице в Facebook.

"Сегодня вечером вы меня найдете в местном пабе, раскрывающую все темные секреты заговора вокруг климатических школьных забастовок и про моих злых кураторов, которые больше не могут меня контролировать! Я наконец свободна!" - пошутила Грета.

Она также поблагодарила своих друзей и подписчиков за "все добрые пожелания" в день рождения.

В тренде
В Турции жестоко убили украинку (фото)

Напомним, летом 2020 года экоактивистка Грета Тунберг, которая ранее была признана человеком года, получила премию за гуманность от Португальского фонда Гюльбенкяна размером 1 млн евро, обойдя 136 номинантов из 43 стран мира.

Реклама

Отметим, Тунберг прославилась после того, как обратилась с эмоциональным заявлением к участникам саммита ООН по климату, который проходил в сентябре 2019 года в Нью-Йорке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экология день рождения активистка Грета Тунберг
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2Экономика
В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцину
В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцинуЕвросоюз
Из проекта
Из проекта "Северный поток-2" выходит один из ключевых игроковСША
Вакцину от COVID-19 доставили во все страны ЕС
Вакцину от COVID-19 доставили во все страны ЕСЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять