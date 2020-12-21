В Дании эксгумируют миллионы убитых из-за коронавируса норок

В Дании собираются эксгумировать четыре миллиона норок, которые были забиты на зверофермах и в спешке захоронены на военном полигоне на западе страны после обнаружения случаев заражения этих животных мутировавшим штаммом коронавируса COVID19. Останки зверьков сожгут.

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Об этом сообщили в правительстве страны, передает DW.

Как отмечает издание, после захоронения, в результате образования газов при разложении, сотни "зомби-норок", как их окрестили местные СМИ, стали подниматься из-под земли.

Вследствие этого местные жители начали жаловаться, опасаясь возможности заражения источников питьевой воды и озера, которое находится менее чем в 200 метрах от полигона.

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В Министерстве по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Дании заявили, что в парламенте страны поддержали их решение извлечь останки зверьков, чтобы впоследствии сжечь их. Однако эти работы начнутся не ранее мая 2021 года, когда угроза заражения людей COVID-19 при эксгумации будет сведена к нулю.

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Напомним, скандал с умерщвлением миллионов норок на пушных фермах в Дании обернулся отставкой инициатора такой идеи – министра продовольствия и рыболовства Могенса Йенсена.

Мы также писали, что депутаты парламента Дании требуют от правительства перезахоронить уничтоженных из-за коронавируса норок, называя их "бомбой замедленного действия", которая нанесет серьезный вред окружающей среде.

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