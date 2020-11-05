Из-за терактов в Ницце и Вене правила въезда в Шенген изменят

На фоне терактов в Австрии и Франции президент последней Эммануэль Макрон призвал Европу пересмотреть принципы открытости границ Шенгенской зоны и обеспечить более надежную защиту на ее границах.
Об этом сообщает Reuters.
Макрон выступил за более жесткий контроль при въезде в страны Шенгена, чтобы обуздать нелегальную иммиграцию. По его словам, группировки, которые незаконно переправляют мигрантов в Европу, часто связаны с террористическими сетями.
"Я за основательный пересмотр Шенгена, переосмысление его организации и укрепление нашей общей пограничной безопасности с помощью надлежащих пограничных сил", – сказал французский президент.
Он обещал представить свои идеи на декабрьском саммите ЕС.
Напомним, что на прошлой неделе весь мир потрясли два теракта, которые случились во Франции и Австрии.
Сперва утром 29 октября 21-летний беженец из Туниса напал на одну из церквей Ниццы и убил троих человек. При задержании он кричал "Аллах Акбар".
А вечером 2 ноября у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек, включая террориста. Им оказался 20-летний мужчина северно-македонского происхождения и с гражданством Австрии и Северной Македонии.
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